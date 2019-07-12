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Пожар в здании литературного архива в Москве ликвидирован

Площадь пожара составила 150 кв. м, пострадавших нет
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© ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар ликвидирован в 15:09 мск", - сообщили в столичном главке МЧС.

Площадь пожара составила 150 кв. м, пострадавших нет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что площадь пожара выросла в 15 раз - с 10 до 150 кв. м. "Горели стеллажи с документами на четвертом этаже", - сказал собеседник агентства. Из здания были эвакуированы все сотрудники и персонал. 

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