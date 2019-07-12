В Подмосковье задержан водитель квадроцикла, сбивший военнослужащего на КПП

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили и задержали водителя квадроцикла, который наехал на ворота КПП, сбил военнослужащего и скрылся с места ДТП в Сериевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел 9 июля. Водитель квадроцикла наехал на металлические ворота КПП войсковой части, в результате чего военнослужащий срочной службы получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавший военнослужащий был госпитализирован с травмами.

"Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении правонарушения. В отношении мужчины составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"), ч. 1 ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") и по ст. 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") КоАП РФ", - сказала Петрова.

Потерпевшему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.