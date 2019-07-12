Суд арестовал предполагаемого посредника в даче взятки замглавы ПФР

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу директора департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина - предполагаемого посредника по делу о взятке в 4,4 млн рублей заместителю руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Иванов признал вину и раскаялся в содеянном. Прокурор просил заключить его под домашний арест, но суд счел, что только заключение подозреваемого в СИЗО обеспечит соблюдение интересов следствия.

Иванов и Копейкин будут содержаться под стражей до 9 сентября. Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), Копейкин - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере").

Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, которые тот пересылал Иванову.

Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сообщил ТАСС в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. В пресс-службе ПФР отметили ТАСС, что у них нет сведений на этот счет.