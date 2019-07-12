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Источник: подозреваемый в госизмене Воробьев уволен из аппарата полпредства в УрФО

Александр Воробьев, представившийся помощникам полпреда президента в Уральском федеральном округе, был задержан 4 июля
Александр Воробьев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Александр Воробьев
© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев уволен с должности помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник во властных структурах.

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"Воробьев уволен с государственной службы", - сообщил собеседник агентства.

По сообщению центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4 июля 2019 года Александр Воробьев, представившийся помощникам полпреда президента в УрФО, был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Суд арестовал Воробьева на два месяца. Заключенный под стражу занимал должность помощника полпреда с июля 2018 года. 

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