Обвиняемой в вымогательстве экс-супруге Цеповяза продлили арест до 23 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону в пятницу вынес новое решение об аресте Натальи Стришней - бывшей супруге осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

"До 23 [августа] продлили", - сообщил он, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения. По словам адвоката, защита намерена подать новую апелляционную жалобу в Ростовский областной суд.

Стришней и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 млн рублей. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Они были взяты под стражу до 23 августа по решению Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. 9 июля Ростовский областной суд после рассмотрения жалобы защиты направил дело на новое рассмотрение, тогда в отношении Стришней и ее брата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 июля.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.