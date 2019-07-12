В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина в Среднеколымске в Якутии убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Правоохранители выехали на место, где произошел семейный конфликт.

"Женщина сообщила о семейном скандале и вызвала наряд полиции на улицу Ломутскую. На место происшествия выехала оперативная группа в составе помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Среднеколымскому району и старшего полицейского вневедомственной охраны Росгвардии. Как только служебная автомашина въехала во двор дома заявительницы, по ней был открыт огонь. В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, сотрудник полиции, находившийся за рулем, получил ранения и был доставлен в больницу. Установлено, что выстрелы произвел муж заявительницы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сразу после происшествия стрелок покончил с собой.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По решению министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в город Среднеколымск направлена группа сотрудников республиканского МВД", - заключили в пресс-службе.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) в связи с инцидентом уже начало проверку.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту нападения жителя города Среднеколымска на наряд дежурной части полиции", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, полиции.