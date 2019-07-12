В Ингушетии приговорили к восьми годам одного из напавших на отделение почты в Карабулаке

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Одного из напавших в феврале на отделение почты в Карабулаке (Ингушетия) приговорили к восьми годам колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

8 февраля 2019 года двое вооруженных в масках ограбили отделение почты в Карабулаке, похитив 400 тыс. рублей. Один из прибывших на место охранников отделения попытался самостоятельно задержать нападавших, но был ранен сообщником преступников. Правоохранителями были установлены подозреваемые, было возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Карабулака поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. Карабулакский районный суд приговорил одного из напавших на отделение почты к восьми годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия установлено, что шестеро мужчин, вооруженных автоматом Калашникова, тремя пистолетами Макарова, пистолетом ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, напали на работников отделения почты в Карабулаке и завладели суммой около 400 тыс. рублей, поступившей для выплаты пенсий гражданам. Один из нападавших, обеспечивавший прикрытие, выстрелил более девяти раз в охранника.

Вскоре пятеро сообщников, в том числе и обвиняемый, были задержаны правоохранительными органами, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Шестой из злоумышленников, который непосредственно произвел выстрелы в охранника, от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в международный розыск.