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Попавший под поезд на станции метро "Октябрьская" мужчина выжил

Движение на Кольцевой линии уже восстановлено

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС /. Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

"Около 18:15 на станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена с платформы под прибывающий поезд на жесткий путь упал мужчина. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи, приняты меры для извлечения потерпевшего. Он был передан медикам", - сказали в пресс-службе.

Из-за инцидента движение поездов было прервано. Сейчас движение на Кольцевой линии восстановлено.

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