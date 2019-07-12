Посольство: среди пострадавших в Абхазии российских туристов есть ребенок

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Ребенок из России пострадал в числе прочих в ДТП, которое произошло в пятницу в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщили в посольстве России в Абхазии.

Ранее представитель прокуратуры сообщил ТАСС, что среди пострадавших в ДТП были российские туристы, одна из них погибла, пятеро доставлены в больницу.

"В результате аварии пострадали пятеро граждан России, включая одного ребенка 2011 года рождения", - говорится в сообщении посольства.

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Гагрском районе Абхазии два человека погибли, еще семеро получили травмы. Оба водителя находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пассажиры доставлена в Гагрскую ЦРБ.