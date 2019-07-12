Мутко планирует новую поездку в зону паводка в Иркутской области 15 июля

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, планирует посетить районы региона, пострадавшие от наводнения. Об этом зампред правительства сообщил ТАСС в пятницу.

Первая поездка состоялась 4 июля, напомнил он.

"Что касается наших планов - я в понедельник буду там. Хочу еще раз объехать все районы, встретиться с людьми, посмотреть, как решаются вопросы по выплате компенсаций людям, восстановлению социальной инфраструктуры, изучить работу оценочной комиссии", - сказал он.

По словам вице-премьера, наиболее сложной ситуация остается в двух населенных пунктах области, где до сих пор не ушла вода из зоны подтопления, где расположены более 200 домов. По его словам, переносить населенные пункты в другие места не будут, однако потребуется принятие серьезных инженерных решений и коррекция градостроительных планов пострадавших поселков, прежде всего Тулуна и Нижнеудинска.

Вместе с тем, Мутко отметил необходимость и более тщательного изучения причин паводка. "Видимо, придется провести ревизию работ по берегоукреплению, и заняться состоянием дамб, которые были разрушены или требуют серьезного обновления", - указал он.

Вице-премьер также напомнил, что 12 июля является днем траура по жертвам наводнения. "Я хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибших, это действительно большая трагедия, высказать слова поддержки тем, кто пострадал, потерял имущество, и еще раз заверить, что мы окажем всяческую поддержку со стороны государства", - сказал он.