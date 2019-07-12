CNN: число жертв в результате нападения на отель в Сомали достигло 10 человек

ТАСС, 13 июля. Не менее 10 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По их данным, среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. По данным агентства "Синьхуа", число пострадавших в результате нападения составляет не менее 50 человек. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. По данным агентства Reuters, в тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Об ответственности за нападение заявила исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству.

С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.