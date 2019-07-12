В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека и один погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. На Кутузовском проспекте в районе Новоарбатского моста столкнулись три автомобиля.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В новость были внесены изменения (01:50 мск) - меняется число пострадавших.