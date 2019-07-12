Число госпитализированных с кишечным заболеванием детей в Приморье выросло до 19

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Количество детей из детского лагеря "Юнга" в Приморье, доставленных в больницу с кишечной инфекцией, достигло 19. Еще девять детей с подозрением на заболевание остались в лагере. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

О вспышке кишечной инфекции в летнем лагере "Юнга" ранее сообщил ТАСС представитель департамента здравоохранения Приморского края. По первоначальной информации, в больницу были доставлены 15 детей от 12 до 14 лет. Точного их диагноза врачи не называли, предварительно было установлено, что это кишечная инфекция. Также сообщалось, что состояние госпитализированных близко к удовлетворительному, только у двоих детей была зафиксирована высокая температура.

"Всего госпитализировано 19 детей, еще девять болели в лагере. По факту заболевания начата доследственная проверка. В ее рамках будет дана оценка несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей", - сказала Римская.

Это уже второй за неделю случай массового заболевания детей в летнем лагере в Приморье. Во вторник, 9 июля, стало известно о вспышке гастроэнтерита в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. По данным следователей, за медицинской помощью обратились 67 детей, но, согласно данным Роспотребнадзора, диагноз подтвердился лишь у 20 детей.