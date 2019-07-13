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Лагерь "Юнга" в Приморье закрылся на карантин после вспышки кишечной инфекции

Ранее в больницу были доставлены 19 детей

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Летний лагерь "Юнга" в Приморском крае, где ранее была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, закрыт на карантин, сообщили ТАСС в администрации лагеря.

О вспышке кишечной инфекции в летнем лагере "Юнга" в пятницу сообщил ТАСС представитель департамента здравоохранения Приморского края. По данным регионального Следственного комитета, в больницу были доставлены 19 детей, еще девять болели в лагере. Точного их диагноза врачи не называли, предварительно было установлено, что это кишечная инфекция.

"После обращения детей за медицинской помощью в лагере были приняты все необходимые меры для предупреждения распространения возможной инфекции. Сейчас лагерь закрыт на карантин", - сообщили в лагере.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю по этому факту проводит доследственную проверку.

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