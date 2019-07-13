CBC: канадская журналистка погибла в результате теракта в Сомали

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Канадская журналистка Нодан Налаех погибла в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По его данным, 43-летняя журналистка, которая вела собственный интернет-канал для сомалийской общины Канады, была убита вместе со своим мужем. Его гражданство и род деятельности не уточняются. Погибшая также сотрудничала с одним из телеканалов Торонто, где проживала последние годы.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта в Кисмайо. По информации местных правоохранительных органов, среди погибших - представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. В тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Об ответственности за нападение заявила исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству.

С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.