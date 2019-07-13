Природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о загрязнении бухты Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Владивостокская природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении бухты Золотой Рог во Владивостоке после поручения вице-премьера - полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Об этом ТАСС сообщил представитель прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали о нефтяных пленках, которые якобы были зафиксированы на нескольких причалах города, фотографии нефтяных пятен и мусора также появились в Instagram. Ранее подобные проблемы возникали из-за заправки топливом заходящих в Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков. Трутнев в пятницу поручил проверить информацию о загрязнении и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по загрязнению данной бухты. Результатов пока нет", - сообщил представитель прокуратуры в ответ на запрос ТАСС.

Бухта Золотой Рог - центральная бухта Владивостока, на берегу которой располагаются военный причал Тихоокеанского флота, причалы Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского рыбного порта, а также несколько прогулочных набережных и морской вокзал. По данным властей региона, в бухту ежегодно сбрасывается 14,2 млн кубометров сточных вод, из них 9,4 млн кубометров - без очистки. Вода и дно Золотого Рога загрязнены нефтепродуктами и тяжелыми металлами.