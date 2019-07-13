В акватории Владивостока катер сел на мель

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Частный катер получил пробоину и сел на мель в бухте Житкова во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморья. Проходящим судном с него были сняты 13 человек.

"13 июля в 08:50 (01:50 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помощи граждане, находящиеся на катере. Как было установлено, плавсредство получило пробоину корпуса и село на мель. Проходящим мимо судном сняты 13 человек и доставлены на берег у поселка Поспелово, два человека от эвакуации отказались", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Бухта Житкова находится на острове Русском, на ее берегу расположен Приморский океанариум.