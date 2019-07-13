Уголовное дело возбуждено после заболевания детей в летнем лагере "Юнга" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по факту массового заболевания детей в летнем лагере "Юнга". Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

О вспышке кишечной инфекции в летнем лагере "Юнга" в пятницу сообщил ТАСС представитель департамента здравоохранения Приморского края. По данным регионального Следственного комитета, в больницу были доставлены 19 детей, еще девять болели в лагере. Точного их диагноза врачи не называли, предварительно было установлено, что это кишечная инфекция.

"В связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства решается вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. При этом материалы проверки были направлены прокурором района в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей")", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры. Сейчас учреждение закрыто на карантин.

Это уже второй за неделю случай массового заболевания детей в летнем лагере в Приморье. Во вторник, 9 июля, стало известно о вспышке гастроэнтерита в лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. По данным следователей, за медицинской помощью обратились 67 детей, но, согласно данным Роспотребнадзора, диагноз подтвердился только у 20 из них.