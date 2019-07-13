{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Роспотребнадзор: вспышек болезней в зоне паводков в Иркутской области не зафиксировано

На территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады
Описание
© Кирилл Шипицин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводков в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "в целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения и фагирование населения, находящегося в зоне подтопления".

Также уточняется, что на территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады: 20 - в Нижнеудинском районе, 10 - в Тулунском, 14 - в Тайшетском.

По состоянию на 12 июля против гепатита А привито 41 тыс. 296 человек, против брюшного тифа - 700 человек, против дизентерии Зонне - 2332 человека. Фрагированием охвачено 9650 человек.

Теги
РоссияПаводок в Иркутской области
Падение автомобиля в реку в Туве
Спасатели продолжают поиски пассажира утонувшей машины, которого унесло рекой в Туве
Тела остальных погибших были доставлены в Ак-Довурак, где следователи приступили к их осмотру
Читать полностью