Роспотребнадзор: вспышек болезней в зоне паводков в Иркутской области не зафиксировано

ТАСС, 13 июля. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводков в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "в целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения и фагирование населения, находящегося в зоне подтопления".

Также уточняется, что на территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады: 20 - в Нижнеудинском районе, 10 - в Тулунском, 14 - в Тайшетском.

По состоянию на 12 июля против гепатита А привито 41 тыс. 296 человек, против брюшного тифа - 700 человек, против дизентерии Зонне - 2332 человека. Фрагированием охвачено 9650 человек.