На Гавайях объявили режим ЧС из-за природного пожара

ТАСС, 13 июля. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге объявил в пятницу режим чрезвычайной ситуации на острове Мауи в связи с крупным природным пожаром, охватившим его центральную часть. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора.

"Губернатор Дэвид Иге ввел в пятницу режим ЧС, объявив округ Мауи зоной стихийного бедствия", - отмечается в нем. Это позволяет в том числе задействовать дополнительные финансовые ресурсы штата для борьбы со стихией и ее последствиями.

Пожар на острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага, начался в четверг утром. По данным агентства Reuters, пламя к настоящему моменту охватило площадь более 40 кв. км. Огонь локализован примерно на 20%. Борьба с пожаром затруднена сильными ветрами, пришедшими в регион.

Сообщений о пострадавших не поступало. Несколько тысяч жителей острова были эвакуированы. Часть авиарейсов, следовавших в главный аэропорт Мауи в городе Кахалуи, направлена в другие воздушные гавани.