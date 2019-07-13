Полиция возбудила уголовное дело о контрабанде леса в Красноярском крае

ТАСС, 13 июля. Полиция в Красноярском крае возбудила уголовное дело о контрабанде около 10 тыс. кубометров сосны общей стоимостью свыше 37 млн рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"Полицейские выяснили, что с марта по май 2017 года руководитель одного из краевых предприятий, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, совершил незаконный экспорт пиломатериалов. <...> В результате компания незаконно продала за границу около 10 тыс. кубических метров деревьев породы "сосна обыкновенная". Таможенная стоимость нелегально вывезенного товара составила свыше 37 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя фирмы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"). Ему грозит до семи лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

Руководство этой фирмы также подозревается в хищениях и незаконной рубке леса. "Общий ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 300 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество организации и обвиняемых на общую сумму свыше 80 млн рублей", - отметили в управлении.