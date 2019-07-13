Reuters: число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

ТАСС, 13 июля. По меньшей мере 13 человек погибли в результате теракта, совершенного 12 июля боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле города Кисмайо в Сомали. Об этом в субботу агентству Reuters сообщил представитель местной полиции.

"К настоящему моменту мы знаем о 13 погибших, - приводит агентство его слова. - Многие были спасены". Также представитель полиции информировал, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех осуществивших нападение боевиков и завершили спецоперацию.

Ранее сообщалось о 10 погибших и десятках пострадавших в результате атаки.

12 июля возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. В тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают теракты.