Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета

ТАСС, 13 июля. Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

По его данным, "в 03:40 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о хлопке, похожем на взрыв, в Шевченковском районе Киева", где расположено здание телеканала "112 Украина". Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. В ходе обследования места обстрела также был обнаружен тубус гранатомета.

Согласно информации Нацполиции Украины, полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Ситуация вокруг украинских СМИ обострилась после того, как российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne 12 июля выступили с инициативой провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить!", что вызвало бурные протесты на Украине. Позднее NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов. Спикер Рады Андрей Парубий призвал немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии NewsOne. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 9 июля решил провести внеплановую проверку телеканала.