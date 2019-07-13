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Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета

Пострадавших нет. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт

ТАСС, 13 июля. Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

По его данным, "в 03:40 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о хлопке, похожем на взрыв, в Шевченковском районе Киева", где расположено здание телеканала "112 Украина". Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. В ходе обследования места обстрела также был обнаружен тубус гранатомета.

Согласно информации Нацполиции Украины, полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Ситуация вокруг украинских СМИ обострилась после того, как российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne 12 июля выступили с инициативой провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить!", что вызвало бурные протесты на Украине. Позднее NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов. Спикер Рады Андрей Парубий призвал немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии NewsOne. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 9 июля решил провести внеплановую проверку телеканала.

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После этого давление на медиахолдинг NewsOne (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) продолжилось. 11 июля глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко пообещал открыть дело в случае, если телеканал "112 Украина" покажет анонсированный им 2 июля фильм американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года.

12 июля сотрудники "112 Украина" выступили с открытым обращением в Службу безопасности Украины, прокуратуру и дипломатические учреждения "с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам".

В новость были внесены изменения (09:59 мск) - добавлены подробности.

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УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичЛуценко, Юрий ВитальевичСтоун, Оливер
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