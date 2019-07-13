В Забайкалье спасли туристку из Германии, лодка которой перевернулась на горной реке

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Жители Каларского района на севере Забайкальского края спасли туристку из Германии, которая в одиночку сплавлялась по горной реке Чара, а после того как ее лодка перевернулась, три дня прожила в тайге. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава района Павел Романов.

"Жительница Германии, мастер спорта по водному туризму прибыла в наш район для сплава по реке Чара. Как и полагается, она зарегистрировалась в поисково-спасательной службе и пошла в маршрут в сторону Якутии. Примерно в 50 км от села Чара ее лодка перевернулась на порогах, все вещи, деньги и одежда женщины уплыли. Ей пришлось три дня прожить в лесу, пока наши охотники и рыбаки, плывшие по реке на моторной лодке, случайно ее не нашли", - сказал Романов.

По его словам, женщину привезли в село Чара и разместили в квартире. Она связалась с родственниками, которые отправили ей деньги. Туристка также обратилась в генеральное консульство Германии в Новосибирске и теперь ждет оттуда документы, чтобы улететь из Забайкалья.

"Она в восторге от той помощи, которую ей оказали, и очень довольна нашим гостеприимством", - добавил Романов.

Каларский район - самая северная территория Забайкальского края. Здесь всего пять населенных пунктов. В крупнейшем из них, поселке Новая Чара, живет половина населения района - около 4 тыс. человек.