В ДТП в Абхазии 12 июля пострадали туристы из Московской, Тверской областей и Коми

СУХУМ, 13 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП в Гагрском районе Абхазии 12 июля российские туристы - это жители Московской, Тверской областей и республики Коми, сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

При столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса два человека погибли. Еще пятеро пассажиров и оба водителя были доставлены в больницу.

"В больнице находятся жители Московской и Тверской областей, погибшая - жительница Сыктывкара, республика Коми", - сказал Лавриков.

По словам главного врача Гагрской больницы Вячеслава Аргуна, состояние всех пострадавших туристов стабильное, их жизнь вне опасности

"Все стабильные. Одна женщина переведена в отделение нейрохирургии. В основном у людей переломы, они останутся в больнице как минимум до конца недели. У девочки перелом подвздошной кости и гематома", - сказал Аргун ТАСС.