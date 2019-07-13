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Председатель нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов погиб после ножевого ранения

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов умер в больнице после ножевого ранения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе РВИО.

"К сожалению, это так, он ушел из жизни. Выражаем свои соболезнования родным и близким Олега", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил информацию о том, что инцидент произошел в пятницу на территории заповедника "Щелоковский хутор" в Нижнем Новгороде, где велась подготовка к фестивалю реконструкции "Щит и меч". Один из участников мероприятия подошел к Олегу Казаринову и ударил его ножом. От полученного ранения Казаринов скончался в больнице.

Как сообщает "Российская газета" в субботу, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления задержан.

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