Задержанный по подозрению в убийстве стюардессы в Новой Москве дал признательные показания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МВД РФ опубликовало в субботу видео, на котором подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве дает признательные показания и объясняет мотивы своего поступка.

По словам 25-летнего молодого человека, убийство произошло во время ссоры. "Она начала просто громче, громче говорить, и у меня просто крышу сорвало", - сказал подозреваемый.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники московской полиции установили личность и местонахождение 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля Vnukovo Village в поселении Картмазово на территории Новой Москвы. Подозреваемого задержали.