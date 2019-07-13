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Задержанный по подозрению в убийстве стюардессы в Новой Москве дал признательные показания

По словам подозреваемого, убийство произошло во время ссоры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МВД РФ опубликовало в субботу видео, на котором подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве дает признательные показания и объясняет мотивы своего поступка.

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По словам 25-летнего молодого человека, убийство произошло во время ссоры. "Она начала просто громче, громче говорить, и у меня просто крышу сорвало", - сказал подозреваемый.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники московской полиции установили личность и местонахождение 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля Vnukovo Village в поселении Картмазово на территории Новой Москвы. Подозреваемого задержали.

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