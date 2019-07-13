Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом и убили охранника

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия и боеприпасов после того, как группа вооруженных людей напала на офис одной из компаний в Энгельсском районе Саратовской области и застрелила охранника, сообщает в субботу пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"), части 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и части 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, преступление совершено накануне ночью. Неизвестные ворвались в офис коммерческой организации, расположенный в Энгельсском районе, при нападении ранив охранника. От полученных ранений мужчина скончался.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, коммерческая организация, на которую было совершено нападение - местный мясокомбинат. Вооруженные злоумышленники в масках ночью пробрались на территорию компании, к помещению, где хранилась касса предприятия. Когда на шум вышел охранник, они выстрелили в него, а затем попытались застрелить и второго охранника, но не попали. В результате злоумышленники сбежали с места преступления, предварительно, так и не забрав деньги.