СМИ: число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80

ТУНИС, 13 июля. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате произошедшего на прошлой неделе опрокидывания резиновой лодки у побережья Туниса, возросло до 80. Об этом сообщил в субботу радиостанции Mosaique.fm представитель тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.

Как указал источник, по состоянию на пятницу, 12 июля, из воды были подняты 80 из 82 тел погибших.

Надувная лодка с нелегальными мигрантами отчалила от берегов Ливии 3 июля. Спустя некоторое время она перевернулась у побережья Туниса, смогли выжить только пять человек. Один из выживших - выходец из Кот-д'Ивуара - позднее умер в больнице.