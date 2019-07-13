Открытое горение на складе бывшего завода "Заря" ликвидировали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумагой недействующего завода химического оборудования "Заря" в городе Дзержинске Нижегородской области, где в субботу днем произошло возгорание на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на территории бывшего завода "Заря" поступило в 11:10 мск, в 11:32 мск пожар был локализован, позже произошло обрушение кровли загоревшегося ангара. К ликвидации последствий пожара привлечены от областного главка МЧС 27 человек и восемь единиц техники.