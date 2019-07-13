В Чувашии спасли заблудившуюся в лесу 88-летнюю пенсионерку

ТАСС, 13 июля. Пожилую жительницу Чувашии, которая двое суток блуждала по лесу без еды и воды, спасли полицейские совместно со спасателями и местными жителями. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по республике.

"Бабушка была найдена в лесном массиве, в двух километрах от дороги. Обессиленную сельчанку, которая провела без воды и еды двое суток, вынесли из лесу на носилках, согрели чаем и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, родственники пенсионерки, которая проживала одна, обратились в местный отдел полиции днем 12 июля. "В ходе опроса соседей сотрудники ОМВД России по Мариинско-Посадскому району установили, что женщина ушла из дома днем 10 июля, чтобы заготовить березовые веники. К поискам пропавшей немедленно подключился личный состав отдела полиции, спасатели и местные жители", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Чувашии, женщине 88 лет. Мобильный телефон пенсионерка забыла дома. Поиски осложнялись прохладной погодой (ночные температуры в эти дни не превышали 14 градусов тепла) и дождями.