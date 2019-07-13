СМИ: боевики в Камеруне взяли в заложники около 30 человек

ТАСС, 13 июля. Не менее 30 человек были похищены одной из группировок сепаратистов, действующих в северо-западном регионе Камеруна. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, "группа вооруженных лиц остановила колонну из трех автобусов на трассе, связывающей города Фюндон и Баменда". Боевики вывели из автобусов пассажиров, около 30 человек, забрали у них паспорта и увезли в неизвестном направлении. До сих пор о взятых в заложники местных жителях нет никакой информации, указал представитель полиции.

Местные власти перекрыли движение по нескольким автодорогам, организовали несколько отрядов для поиска похищенных людей.

Правительство Камеруна с ноября 2017 года проводит на северо-западе страны военную операцию по пресечению деятельности сепаратистских группировок. За это время, по данным ООН, из-за постоянной опасности нападения боевиков на местные селения более 430 тыс. камерунцев были вынуждены покинуть свои дома в регионе.