В Краснодаре горит цех по производству сои

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Пожар в поселке Белозерном в Краснодаре произошел в цехе по производству сои, его площадь достигла 600 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелось нежилое помещение на площади 400 кв. м.

"В 18:47 мск пожару в Белозерном присвоен повышенный ранг. Происходит горение емкостей с маслом на территории цеха по производству сои. Площадь пожара составляет 600 кв. м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 70 человек, 20 единиц техники, происходит наращивание группировки МЧС России. "Поданы стволы для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения. Все действия группировки направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения горения", - уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.