Обвиняемый в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village не будет обжаловать арест

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никита Енин не будет обжаловать свой арест, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Мишонов.

"Решение клиента было не обжаловать арест", - сказал защитник.

Адвокат также высказал мнение, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния. "На почве ревности, обнаружив переписку в телефоне, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв, который уже повлиял на то, что он не контролировал свои действия", - сказал защитник. Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в девятилетнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления он мог находиться в состоянии аффекта".

В субботу Щербинский суд Москвы арестовал Енина до 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.