Пожар на территории цеха по производству сои в Краснодаре локализован

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Возгорание на территории цеха по производству сои в поселке Белозерном в Краснодаре локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"В 20:04 мск локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. м по адресу город Краснодар, поселок Белозерный", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Представитель компании "Дары Кубани" подтвердил ТАСС, что пожар произошел на территории предприятия. "Погибших, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что в субботу на территории цеха не было работников.