Банный комплекс горит под Петербургом на площади 200 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в комплексе "Муринские бани" во Всеволожском районе Ленинградской области у границы Санкт-Петербурга, площадь возгорания составила 200 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

"Горит банный комплекс на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о возгорании поступила в ведомство около 21:20 мск.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу журналистам сообщили, что горит комплекс "Муринские бани", из города в область на помощь в тушении пожара были высланы дополнительные силы. В настоящее время пожар локализован. "Погибших и пострадавших нет", - отметили ведомстве.

"Муринские бани" - комплекс в городе Мурино Ленинградской области. В комплекс входят, по данным сайта компании, несколько бань площадью от 110 до 270 кв. м.