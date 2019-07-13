Пожар в банном комплексе в Ленинградской области ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Пожар в комплексе "Муринские бани" во Всеволожском районе Ленинградской области ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 23:41 мск пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время отдел надзорной деятельности по Всеволожскому району устанавливает причину возгорания.

Пожар начался в субботу вечером, огонь охватил здание на площади 200 кв. м. По данным управления МЧС по Санкт-Петербургу, для помощи в тушении в область были направлены дополнительные силы из города. В петербургском управлении МЧС также сообщали, что в результате пожара никто не пострадал.