СМИ: в Лондоне автомобиль въехал в группу людей

ТАСС, 14 июля. По меньшей мере семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей на юго-западе Лондона. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Star.

По данным газеты, инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 (01:15 мск). На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Отмечается, что один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

Представитель полиции заявил Daily Star, что инцидент не рассматривается как террористический.