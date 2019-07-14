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СМИ: в Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Пострадали по меньшей мере семь человек, полиция не рассматривает инцидент как теракт

ТАСС, 14 июля. По меньшей мере семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей на юго-западе Лондона. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Star.

По данным газеты, инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 (01:15 мск). На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Отмечается, что один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

Представитель полиции заявил Daily Star, что инцидент не рассматривается как террористический.

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