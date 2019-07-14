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В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Один из них умер

ТАСС, 14 июля.  Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.

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"В ночное время в краевом центре <...> сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть <...> по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов получил травмы несовместимые с жизнью. Двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту руководством УМВД России по Хабаровску назначено проведение служебной проверки", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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