Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 270 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Площадь горящей тайги на территории Красноярского края достигла в воскресенье 270 тыс. га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

"По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск) 14 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 80, на общей площади 270,231 тыс. га <...> Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В тушении огня задействованы 843 человека и 46 единиц техники.

Пожары действуют в Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах, в основном в так называемой зоне контроля, то есть на территории в труднодоступных районах, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. Площадь таких возгораний 205 тыс. га.

По данным лесопожарного центра, сутками ранее в регионе горело 250 тыс. га леса, в том числе 185 тыс. га в зоне контроля. Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров затянул небо в Красноярске. Роспотребнадзор выявил, что в городе содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) превышает гигиенический норматив до 1,6 раз. Со 2 июля на территории края введен режим чрезвычайной ситуации, доступ людей в леса ограничен.