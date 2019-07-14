В иркутские суды подали 500 исков насчет компенсаций не имеющим прописки в зоне паводка

ТАСС, 14 июля. Жители подтопленных районов Иркутской области, не имеющие постоянной регистрации в пострадавших от паводка домах, подали более 500 исков для выплаты им компенсаций. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава региона Сергей Левченко.

"Есть судебный порядок, чтобы реализовать свое право на получение разного рода компенсаций. <...> Всего [в суды] было подано более 500 исков, 200 из которых удовлетворены, еще 300 предстоит рассмотреть. <...> Только двоим отказано судами в реализации прав", - сказал Левченко, говоря об этой категории граждан.

Все жители пострадавших районов, имеющие официальную регистрацию в зоне паводка, получают по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, а также по 50 тыс. за частичную утрату имущества и 100 тыс. - за полную. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, решаются в судебном порядке: людям необходимо доказать в суде, что они фактически проживали в зоне паводка.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.