В Испании восемь человек пострадали во время забега с быками

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье во время участия в последнем в текущем году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом говорится в публикации Красного Креста Наварры в Twitter.

По его информации, три человека пострадали в результате удара рогами. Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился чуть менее трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля. В ходе праздничных мероприятий прошли многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Центральным мероприятием считаются именно забеги с быками (энсьерро).

Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те, кто не хочет участвовать в энсьерро, могут наблюдать за зрелищем из безопасного места.