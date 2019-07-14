Ветер принес дым от лесных пожаров в города и села Сибири

ТАСС, 14 июля. Дым от лесных пожаров вслед за Красноярском стал ощущаться в Барнауле и районах Алтайского края. Задымление населенных пунктов возможно и в Иркутской области, сообщили в воскресенье региональные ГУ МЧС.

"Легкое задымление, местами с запахом гари, наблюдают жители ряда районов [Алтайского] края, в том числе Барнаула. По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, а центр управления силами в кризисных ситуациях регионального главка МЧС России координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие.

О возможном задымлении населенных пунктов сообщается и на сайте ГУ МЧС по Иркутской области, где растет число природных пожаров.

В субботу пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщила, что ветер принес в Красноярск дым от лесных пожаров, которые находятся на значительном расстоянии от города. Роспотребнадзор выявил в городе превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе. Задымление есть и в других районах Красноярского края.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро воскресенья, на территории Сибирского федерального округа зарегистрировано свыше 80 лесных пожаров, общая площадь которых превышает 100 тыс. га. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае и Иркутской области.