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СМИ: число погибших в результате наводнений и оползней в Непале возросло до 50

Как сообщает агентство Kyodo, еще не менее 30 человек пропали без вести

ТАСС, 14 июля. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 50. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о 43 погибших. По данным Kyodo, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, около 25 пострадали.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах, начнет улучшаться в понедельник.

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