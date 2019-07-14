В Азербайджане 19 человек пострадали в результате падения ветви многовековой чинары

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Девятнадцать человек пострадали в воскресенье в результате падения сломавшейся ветви многовековой чинары во дворе Ханского дворца в городе Шеки на северо-западе Азербайджана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Минздраве республики.

"За медицинской помощью обратились 19 человек, четверо из них госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое. Остальным медицинская помощь оказана на месте", - сказал руководитель пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. По его словам, из Баку в Шеки для оказания необходимой помощи направлены специалисты. "В состояние готовности приведен медицинский вертолет, который при необходимости вылетит в Шеки", - сказал он.

Согласно некоторым данным, среди пострадавших есть иностранные туристы, их число сейчас уточняется.

По имеющейся информации, ветка чинары, посаженной в 1530 году, сломалась и обрушилась в результате начавшихся со вчерашнего дня проливного дождя и непогоды.

Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки на прошлой неделе был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.