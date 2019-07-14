Около 1 тыс. литров нефти вылилось после ДТП с бензовозом в Самарской области

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся в Ставропольском районе Самарской области, в результате аварии разлилось около 1 тыс. литров нефти. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"В воскресенье в 03:50 (02:50 мск) поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля "Лада Веста" и грузового автомобиля Scania, перевозившего нефть объемом 26 куб. м, на 957-м км федеральной автодороги М-7 "Урал" в районе населенного пункта Александровка Ставропольского района. Установлено, что погибших и пострадавших нет. Произошло опрокидывание цистерны на бок, и утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 куб. м на площади около 150 кв. м", - сообщает ведомство.

Движение на участке дороги было организовано по реверсивной схеме, загрязнение водоемов и земель сельхозназначения отсутствует. Пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание и пенную атаку для недопущения возгорания нефти.

Сейчас последствия аварии устранены, движение восстановлено, уточнили в ведомстве.