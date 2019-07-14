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Прокуратура начала проверку по факту крушения дельталета в Тверской области

На месте происшествия работает Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения дельталета в Тверской области, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В связи с произошедшим Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказала Короткова.

В целях координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.

В воскресенье около 06:00 мск в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области потерпел крушение дельталет, накануне вылетевший из деревни Владышино. В результате погибли двое жителей Московской области 1972 и 1964 года, находившиеся на борту.

По данному факту СК также начал доследственную проверку. На месте крушения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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