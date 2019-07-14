В одном из районов Дагестана из-за повышения уровня воды в реке разрушился мост

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Из-за повышения уровня воды в реке, вызванного обильными дождями, в Чародинском районе Дагестана разрушился мост. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава района Мухидин Магомедов.

"Длина моста составляет порядка 6 м, из-за обильных дождей, прошедших за последние дни, поднялся уровень воды в реке, половодье, селевые потоки с гор - все вместе снесло часть моста, где подпорная стена. Один край по ширине моста остался цел, другой ушел в реку. Ни дома, ни люди - никто не пострадал", - уточнил он.

По информации пресс-службы МЧС по региону, работы по восстановлению моста и автомобильного движения по нему начнутся уже через несколько часов.

"В результате разрушения моста без автомобильного сообщения остались село Ритляб с населением 88 человек и село Гоаб с населением 218 человек. Пешим ходом пройти через мост можно, люди не отрезаны от внешнего мира, а вот автомобильное движение будет восстановлено после понижения уровня воды в реке. Мы думаем, что к вечеру уже будут начаты работы", - сказала ТАСС пресс-секретарь МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.