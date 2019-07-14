В Армении из-за камнепада на трассе погибли два человека

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Камнепад обрушился на трассу на севере Армении. Есть пострадавшие и жертвы, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС страны.

Камни обрушились на участок трассы М-6 недалеко от грузинской границы. "В результате камнепада на трассе М-6 несколько автомобилей повреждены, погибли два человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии экстренно доставлен в один из медицинских центров Еревана", - информировали в ведомстве.

На месте ЧП работают спасатели и работники дорожных служб.

В течение трех часов трасса была перекрыта. На данный момент движение восстановлено.