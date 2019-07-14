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На Украине разбился вертолет Ми-2

Пилот погиб, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате падения вертолета в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"14 июля в 15 часов 29 минут в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Причины падения вертолета устанавливаются.

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